DAX letztlich höher -- US-Börsen fallen ins Minus -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Wichtige Frist abgelaufen: D-Wave-Aktie setzt jüngsten Kurseinbruch fort
Kontoführungsgebühren steigen - und viele zahlen stillschweigend mit
20.11.25 20:23 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 97,23 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,1 Prozent auf 97,23 USD. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 97,15 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 102,23 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 165.203 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 08.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 129,27 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Bei 81,84 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 135,67 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vor. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 1,77 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 1,37 Mrd. USD umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Verlust von -3,516 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

BioNTech-Aktie unter Druck: Pfizer trennt sich offenbar von gesamter Beteiligung

BioNTech-Aktie fester: Analyst sieht Potenzial in der neuartigen Kombitherapie

BioNTech-Aktie stabil: Verluste weiter eingedämmt - Geld von Bristol Myers Squibb

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

