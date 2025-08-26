DAX24.029 -0,5%ESt505.388 +0,1%Top 10 Crypto16,09 +2,9%Dow45.489 +0,2%Nas21.560 +0,1%Bitcoin97.016 +0,9%Euro1,1587 -0,5%Öl67,74 +0,7%Gold3.383 -0,3%
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag schwächer

27.08.25 16:10 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 102,83 USD abwärts.

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,9 Prozent auf 102,83 USD ab. Die Abwärtsbewegung der BioNTech (ADRs)-Aktie ging bis auf 102,80 USD. Bei 104,26 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 26.994 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 131,24 USD erreichte der Titel am 18.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 27,63 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,84 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BioNTech (ADRs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,33 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 vor. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,62 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent auf 295,83 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 138,55 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BioNTech (ADRs) am 03.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 09.11.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -4,928 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
