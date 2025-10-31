BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag verlustreich

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 102,56 USD abwärts.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 102,56 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 102,49 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 104,03 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 20.459 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 08.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 129,27 USD. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 26,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,84 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 135,33 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 vor. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,81 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -3,62 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 295,83 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --4,850 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

