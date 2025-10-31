DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin94.858 +1,4%Euro1,1556 -0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Aktienkurs aktuell

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend mit negativen Vorzeichen

31.10.25 20:23 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Abend mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Der BioNTech (ADRs)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 103,62 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,0 Prozent auf 103,62 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 102,49 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 104,03 USD. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 76.480 Stück gehandelt.

Am 08.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 129,27 USD ein 52-Wochen-Hoch. 24,75 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 81,84 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,02 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten BioNTech (ADRs)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 135,33 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. BioNTech (ADRs) vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,81 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 295,83 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 113,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 138,55 Mio. USD in den Büchern standen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,850 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
