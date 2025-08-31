BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 90,64 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 15:52 Uhr 1,3 Prozent. Bei 90,68 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 89,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 157.881 BMW-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,54 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,50 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 31.07.2025 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 EUR gegenüber 4,15 EUR im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,87 EUR je BMW-Aktie belaufen.

