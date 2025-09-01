BMW Aktie News: BMW verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

BMW im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 89,32 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 89,32 EUR abwärts. Bei 89,04 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,44 EUR. Zuletzt wechselten 261.456 BMW-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 2,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,51 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,50 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 31.07.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,15 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 10,87 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

So schätzen die Analysten die Zukunft der BMW-Aktie ein

Aktien von Tesla BYD, Mercedes-Benz & Co. uneins: Pkw-Zulassungen in der EU ziehen im Juli an - BYD überholt Tesla

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BMW-Investition von vor 10 Jahren eingebracht