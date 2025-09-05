BMW Aktie News: BMW am Montagmittag in Grün

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Das Papier von BMW konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 89,00 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 89,16 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 88,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 93.698 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,72 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 3,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 41,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten BMW-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,02 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 90,50 EUR.

BMW ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BMW-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,87 EUR je BMW-Aktie.

