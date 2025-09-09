BMW Aktie News: BMW am Donnerstagvormittag nahe Vortagesniveau

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die BMW-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 83,96 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der BMW-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 83,96 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 84,08 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 83,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 84,00 EUR. Zuletzt wechselten 73.806 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 9,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,01 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,05 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 90,50 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BMW am 31.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,15 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 33,93 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte BMW die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,94 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

