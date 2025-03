BMW Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von BMW

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 83,40 EUR.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 83,40 EUR. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 83,02 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 83,20 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 76.917 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 38,31 Prozent zulegen. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR ab. Mit Abgaben von 21,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,50 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 87,94 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,21 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat BMW 32,41 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 38,46 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.03.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 25.03.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,43 EUR je BMW-Aktie.

