BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 88,54 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 88,54 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 88,30 EUR ein. Bei 89,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 145.101 BMW-Aktien.

Bei einem Wert von 91,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Mit einem Zuwachs von 3,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 28,89 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,94 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 89,23 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 05.11.2025. Das EPS belief sich auf 2,74 EUR gegenüber 0,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,28 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 32,31 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 32,41 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.03.2026 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 17.03.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,55 EUR je BMW-Aktie.

