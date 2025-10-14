BMW Aktie News: BMW am Dienstagmittag nahezu unverändert

BMW im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 79,10 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:38 Uhr bei 79,10 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 79,22 EUR. Bei 78,48 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 192.363 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 22.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,72 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 15,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,96 EUR am 09.04.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,93 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 89,50 EUR angegeben.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,85 EUR gegenüber 4,15 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,93 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,94 Mrd. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 04.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie-Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet mit Buy

Chinesischer Automarkt wächst im September

Ferrari-Aktie gibt nach: Fokus wieder stärker auf Verbrenner