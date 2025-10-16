BMW Aktie News: BMW am Donnerstagvormittag ohne große Veränderung

Kurs der BMW

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 78,94 EUR an der Tafel.

Mit einem Wert von 78,94 EUR bewegte sich die BMW-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 79,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 78,88 EUR. Bei 79,64 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.639 Stück gehandelt.

Am 22.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,72 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,19 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 62,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 20,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,90 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 88,86 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 31.07.2025. Das EPS lag bei 2,85 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 33,93 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,94 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,62 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Analysten-Dämpfer für BMW: Jefferies senkt Bewertung und Kursziel - Aktie etwas leichter

Lufthansa-Chef äußert sich zum Thema E-Fuels - Aktie im Minus

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätte eine Investition in BMW von vor 5 Jahren abgeworfen