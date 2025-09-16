DAX23.357 +0,1%ESt505.376 +0,1%Top 10 Crypto16,08 -1,3%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.338 ±-0,0%Euro1,1844 -0,2%Öl67,88 -0,9%Gold3.666 -0,6%
Blick auf Aktienkurs

BMW Aktie News: BMW gibt am Mittwochmittag nach

17.09.25 12:06 Uhr
BMW Aktie News: BMW gibt am Mittwochmittag nach

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 82,78 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
82,88 EUR -0,64 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 82,78 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 82,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 83,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 150.405 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 91,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,80 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 23,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,30 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,05 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,50 EUR je BMW-Aktie an.

BMW gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,94 Mrd. EUR gelegen.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. BMW dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2025 auf 10,92 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

