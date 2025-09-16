DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.060 +0,7%Nas22.219 -0,5%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,22 -0,4%Gold3.684 -0,2%
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen NVIDIA-Aktie verliert: China untersagt heimischen Unternehmen wohl den Kauf von KI-Chips des US-Chipriesen
Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne! Cipher Mining - Bitcoin-Rally sorgt für kräftige Zugewinne!
Profil
Blick auf BMW-Kurs

BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Abschlägen

17.09.25 16:13 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 82,90 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
82,90 EUR -0,62 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 82,90 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 82,22 EUR. Bei 83,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 281.288 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,64 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,05 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,05 EUR je BMW-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 90,50 EUR.

Am 31.07.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,85 EUR, nach 4,15 EUR im Vorjahresvergleich. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 10,92 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BMW-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

So stark sind die Gewinne der Autobauer eingebrochen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

