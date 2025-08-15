BMW Aktie News: BMW am Montagmittag mit roter Tendenz

Kurs der BMW

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 89,22 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 89,22 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 89,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 89,66 EUR. Bisher wurden heute 129.721 BMW-Aktien gehandelt.

Am 15.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,92 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 1,91 Prozent Luft nach oben. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 29,43 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,02 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 90,23 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 31.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 10,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

