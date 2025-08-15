BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit roten Vorzeichen

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 89,72 EUR.

Das Papier von BMW befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 89,72 EUR ab. Bei 89,38 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 89,66 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20.695 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.08.2025 bei 90,92 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,34 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 29,83 Prozent wieder erreichen.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,23 EUR aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,85 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,15 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 10,91 EUR je BMW-Aktie.

