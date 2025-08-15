BMW Aktie News: BMW am Dienstagvormittag höher
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 89,52 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 89,64 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 89,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.229 BMW-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 15.08.2025 auf bis zu 90,92 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,56 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 62,96 EUR am 09.04.2025. Abschläge von 29,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,02 EUR je BMW-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,23 EUR für die BMW-Aktie.
Am 31.07.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 33,93 Mrd. EUR, gegenüber 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 8,17 Prozent präsentiert.
Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 11.11.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 10,91 EUR je BMW-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|07.08.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|05.08.2025
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|01.08.2025
|BMW Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
