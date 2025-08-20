BMW Aktie News: BMW wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 89,90 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 89,90 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 89,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 295.002 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Bei einem Wert von 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Abschläge von 29,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,02 EUR je BMW-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,23 EUR aus.

Am 31.07.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,85 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 33,93 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 36,94 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 05.11.2025 gerechnet. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte BMW die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,91 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Porsche-Aktie schwächer: Konzern plant offenbar weitgehende Abwicklung der Batterie-Tochter

DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 5 Jahren eingefahren

Aktien von VW, BMW & Co. steigen: IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären