BMW Aktie News: BMW am Mittag auf grünem Terrain

So bewegt sich BMW

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 90,98 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 90,98 EUR zu. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 91,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 150.843 BMW-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,64 EUR erreichte der Titel am 19.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 0,73 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Mit Abgaben von 30,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,02 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,23 EUR aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,85 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,15 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von BMW.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,87 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

