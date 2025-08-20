BMW Aktie News: BMW am Freitagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BMW. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 91,04 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die BMW-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,18 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 90,20 EUR. Von der BMW-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 228.428 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,64 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 62,96 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 30,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,02 EUR je BMW-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,23 EUR aus.

BMW ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 8,17 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,94 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,93 Mrd. EUR.

Die BMW-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Am 11.11.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,87 EUR je BMW-Aktie belaufen.

