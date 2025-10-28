DAX24.250 -0,2%Est505.698 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl64,66 -1,7%Gold3.903 -2,2%
BMW im Fokus

BMW Aktie News: BMW büßt am Vormittag ein

28.10.25 09:22 Uhr
BMW Aktie News: BMW büßt am Vormittag ein

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 81,10 EUR.

Die BMW-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 81,10 EUR abwärts. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 81,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 12.694 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 91,72 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 13,09 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,88 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 88,77 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 31.07.2025 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,94 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 10,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

