Notierung im Blick

BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Vormittag vor

27.10.25 09:22 Uhr
BMW Aktie News: BMW schiebt sich am Vormittag vor

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 81,72 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
81,08 EUR 0,30 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:07 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 81,72 EUR nach oben. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 81,78 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,40 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.153 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 91,72 EUR erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 10,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 62,96 EUR ab. Mit Abgaben von 22,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,88 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,77 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte BMW die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 10,61 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu BMW AG

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
24.10.2025BMW OutperformBernstein Research
17.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
13.10.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
24.10.2025BMW OutperformBernstein Research
15.10.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025BMW BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025BMW BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
17.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
15.10.2025BMW HoldJefferies & Company Inc.
08.10.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
31.07.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
27.03.2025BMW UnderweightBarclays Capital
11.09.2024BMW UnderweightBarclays Capital
09.05.2024BMW UnderweightBarclays Capital
17.04.2024BMW UnderweightBarclays Capital
24.11.2023BMW UnderweightBarclays Capital

