BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag mit Abschlägen

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 89,72 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 89,72 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 89,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 89,84 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 11.297 BMW-Aktien.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 2,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 29,83 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,02 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,50 EUR für die BMW-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 31.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,85 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,17 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR im Vergleich zu 36,94 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 10,87 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

