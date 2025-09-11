Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Nachmittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,8 Prozent auf 216,03 USD nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 216,03 USD ab. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 215,88 USD. Bei 219,13 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 300.724 Boeing-Aktien.

Bei 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,92 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 40,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,048 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 242,17 USD an.

Am 29.07.2025 lud Boeing zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,33 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 34,88 Prozent auf 22,75 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 16,87 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Boeing am 22.10.2025 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --1,992 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie dreht ins Minus: Einigung mit Gewerkschaft erzielt - Abstimmung am Freitag

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren