DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.926 -0,4%Nas22.177 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- US-Börsen uneinheitlich -- Microsoft: vorläufiger OpenAI-Deal -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Gold, Heizöl, Silber & Co. am Freitagabend
Aktien von Moderna, Pfizer und BioNTech mit kräftigen Kursverlusten: US-Gesundheitsbehörden prüfen mögliche Impfstoff-Risiken
Boeing im Blick

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing wird am Freitagabend ausgebremst

12.09.25 20:24 Uhr
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing wird am Freitagabend ausgebremst

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 216,62 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
184,10 EUR -5,80 EUR -3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 216,62 USD. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 215,72 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 219,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 703.774 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 242,59 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,92 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 40,49 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 242,17 USD.

Am 29.07.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,33 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,75 Mrd. USD im Vergleich zu 16,87 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,992 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com

Nachrichten zu Boeing Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Boeing Co.

DatumRatingAnalyst
11:46Boeing OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.09.2025Boeing BuyUBS AG
10.09.2025Boeing OutperformRBC Capital Markets
08.09.2025Boeing BuyUBS AG
25.08.2025Boeing BuyJefferies & Company Inc.
