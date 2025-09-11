Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing wird am Freitagabend ausgebremst

Boeing im Blick

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 216,62 USD.

Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 216,62 USD. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 215,72 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 219,13 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 703.774 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 242,59 USD markierte der Titel am 30.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 128,92 USD am 08.04.2025. Mit einem Kursverlust von 40,49 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,048 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 242,17 USD.

Am 29.07.2025 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -2,33 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,88 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 22,75 Mrd. USD im Vergleich zu 16,87 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 22.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,992 USD je Boeing-Aktie belaufen.



