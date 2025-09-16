DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.060 +0,7%Nas22.219 -0,5%Bitcoin97.743 -0,6%Euro1,1847 -0,1%Öl68,22 -0,4%Gold3.684 -0,2%
Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

17.09.25 16:13 Uhr
Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 216,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Boeing Co.
182,10 EUR 2,10 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 216,57 USD. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 218,00 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 215,02 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 125.876 Boeing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 242,59 USD erreichte der Titel am 30.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 12,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 128,92 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 40,47 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,048 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 242,17 USD.

Boeing veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,92 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -2,33 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 34,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,75 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 22.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,026 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

