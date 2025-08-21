Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend höher

Boeing im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 3,0 Prozent im Plus bei 231,19 USD.

Das Papier von Boeing legte um 20:07 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 3,0 Prozent auf 231,19 USD. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 233,70 USD. Bei 225,41 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 869.732 Boeing-Aktien.

Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 79,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,048 USD je Boeing-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 242,17 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 29.07.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,92 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 22,75 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16,87 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Boeing wird am 22.10.2025 gerechnet.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,994 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

