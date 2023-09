Blick auf Boeing-Kurs

Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing gibt am Montagnachmittag nach

25.09.23 16:08 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 196,81 USD.

Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 196,81 USD nach. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 195,89 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 196,84 USD. Bisher wurden heute 89.045 Boeing-Aktien gehandelt. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 243,02 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,48 Prozent. Bei 120,99 USD erreichte der Anteilsschein am 01.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 38,52 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 244,33 USD für die Boeing-Aktie. Boeing veröffentlichte am 26.07.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,82 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,37 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 19.751,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16.681,00 USD umgesetzt worden waren. Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 25.10.2023 präsentieren. Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -3,169 USD ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie Boeing-Aktie schwächer: US-Luftfahrtaufsicht warnt vor Bauteilen in Boeing-Frachtjets Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Boeing-Investment verdient Lufthansa-Aktie fester: Lufthansa Technik will Militärgeschäft stärken

