Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Freitagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Boeing zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 201,92 USD.

Um 15:53 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 201,92 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 202,50 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 200,84 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 405.239 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 242,59 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 20,14 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Bei einem Wert von 128,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 36,15 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,048 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 243,43 USD an.

Boeing ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -9,97 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,27 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,84 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Boeing am 04.02.2026 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -8,952 USD je Boeing-Aktie.

