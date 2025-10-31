Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Abend gesucht

Notierung im Blick

Die Aktie von Boeing zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 200,65 USD.

Die Boeing-Aktie konnte um 20:08 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 200,65 USD. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 202,50 USD. Bei 200,84 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 672.493 Boeing-Aktien.

Am 30.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 242,59 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 20,90 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 55,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,048 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Boeing-Aktie bei 243,43 USD.

Am 29.10.2025 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -7,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -9,97 USD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,27 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 17,84 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Boeing am 04.02.2026 vorlegen.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -8,952 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie schwächer: Auslieferung von Großraumjet 777X wird verschoben

Ausblick: Boeing präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 3 Jahren verdient