BP im Fokus

BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP legt am Mittag zu

10.11.25 12:04 Uhr
BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP legt am Mittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von BP. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 4,63 GBP.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 4,63 GBP zu. Bei 4,65 GBP erreichte die BP-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,65 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Von der BP-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.105.813 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 4,71 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.02.2025). 1,80 Prozent Plus fehlen der BP-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 10.04.2025 auf bis zu 3,29 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,86 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,328 USD. Im Vorjahr hatte BP 0,240 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der BP-Aktie wird bei 4,75 GBP angegeben.

Am 04.11.2025 lud BP zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Das EPS lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal hatte BP ebenfalls ein EPS von 0,01 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat BP im vergangenen Quartal 35,91 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BP 36,35 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 10.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,476 USD je BP-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

