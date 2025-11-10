BP Aktie News: STOXX 50 Aktie BP reagiert am Montagnachmittag positiv

So bewegt sich BP

Die Aktie von BP gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BP nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 4,61 GBP.

Um 15:53 Uhr ging es für das BP-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 4,61 GBP. Die BP-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 4,65 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,65 GBP. Zuletzt wechselten via London 7.202.723 BP-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 4,71 GBP. Mit einem Zuwachs von 2,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 10.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,29 GBP ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BP-Aktie derzeit noch 28,63 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten BP-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,240 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,328 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 4,75 GBP.

Am 04.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 GBP. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,01 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BP in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,20 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 35,91 Mrd. GBP im Vergleich zu 36,35 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 10.02.2026 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,476 USD je Aktie in den BP-Büchern.

