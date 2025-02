BP-Investoren fordern Abstimmung über Änderung der Klimaziele

Von Anthony O. Goriainoff

DOW JONES--Mögliche Änderungen der Klimaziele des Ölkonzerns BP sollen nach dem Willen einer Aktionärsgruppe von den Anlegern abgesegnet werden müssen. In einem Brief an Chairman Helge Lund, in den das Wall Street Journal Einblick hatte, forderten 48 Investoren eine Aktionärsabstimmung über jegliche Pläne zu einer Rücknahme der Klimaziele. In dem Brief heißt es, die Investoren seien besorgt wegen Medienberichten, nach denen BP eine Rücknahme des Ziels zur Reduzierung der Kohlenwasserstoffproduktion bis Ende des Jahrzehnts plane.

Matt Crossman von Rathbones Investment Management sagte, dass die Rechte und Stimmen der Aktionäre respektiert werden müssten. Viele Investoren hätten sich bei BP eingekauft, als der Konzern sich als Vorreiter in der Bekämpfung der Klimakrise positioniert habe.

2019 hätten BP und 99 Prozent seiner Aktionäre eine bindende Resolution unterstützt, die das Unternehmen aufforderte darzulegen, wie seine Investitionen und seine Strategie mit den Pariser Klimazielen übereinstimmen, heißt es in dem Brief weiter. Auf der Hauptversammlung 2022 habe eine Mehrheit die Dekarbonisierungs-Strategie des Konzerns unterstützt. Demnach soll die Kohlenwasserstoffproduktion bis 2030 um 40 Prozent gegenüber 2019 reduziert werden. Das Ziel sei im Nachgang auf etwa 25 Prozent gesenkt worden.

BP reagierte nicht unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

