BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Vormittag

Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 3,64 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,64 EUR. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 236 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2025 auf bis zu 4,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 13,60 Prozent Luft nach oben. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 23,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,080 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 132,67 Mio. EUR im Vergleich zu 154,41 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 14.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,090 EUR je Aktie.



