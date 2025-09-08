BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Vormittag
Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 3,64 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,64 EUR. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 236 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2025 auf bis zu 4,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 13,60 Prozent Luft nach oben. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 23,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,080 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 132,67 Mio. EUR im Vergleich zu 154,41 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 14.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).
Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,090 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie
BVB-Aktie dennoch leichter: Deutscher Champions-League-Pionier - Sieg gegen Union Berlin
BVB-Aktie tiefer: Attraktive Gegner für Borussia Dortmund - Ehemaliger Aushilfscoach Tullberg verlässt wohl Verein
BVB-Aktie dennoch in Rot: BVB schnappt sich Abwehrtalent vom FC Chelsea - weitere Transfers geplant
Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com
Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)
Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.2024
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.05.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.03.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.2025
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.2024
|BVB (Borussia Dortmund) Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.11.2017
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|29.11.2016
|BVB (Borussia Dortmund) Neutral
|Oddo Seydler Bank AG
|16.12.2014
|BVB (Borussia Dortmund) Halten
|GSC Research GmbH
|08.10.2010
|Borussia Dortmund GmbHCo halten
|Bankhaus Lampe KG
|10.06.2010
|Borussia Dortmund wurde ausgestoppt
|Focus Money
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2007
|Borussia Dortmund verkaufen
|GSC Research
|19.06.2007
|Borussia Dortmund verkaufen
|GSC Research
|17.04.2007
|Borussia Dortmund Downgrade
|GSC Research
|18.08.2006
|Borussia Dortmund reduzieren
|AC Research
|22.05.2006
|Borussia Dortmund verkaufen
|Euro am Sonntag
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen