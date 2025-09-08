DAX23.784 -0,1%ESt505.375 +0,2%Top 10 Crypto15,84 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.227 +1,0%Euro1,1749 -0,1%Öl66,75 +0,8%Gold3.644 +0,2%
Heute im Fokus
DAX freunldich -- Asiens Börsen uneins -- ASML bestätigt Milliarden-Beteiligung an KI-Startup Mistral -- Apple vor Keynote -- Novo Nordisk, DEUTZ, BMW, Brenntag, Fresenius im Fokus
TecDAX-Titel Eckert Ziegler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eckert Ziegler von vor 3 Jahren eingefahren
MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor einem Jahr eingefahren
"Weil finanzielle Unabhängigkeit Freiheit bedeutet" - Ökonomin und Buchautorin Claudia Müller im Interview
Blick auf BVB (Borussia Dortmund)-Kurs

BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Vormittag

09.09.25 09:24 Uhr
BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Vormittag

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 3,64 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,62 EUR 0,01 EUR 0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 3,64 EUR. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,64 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,63 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 236 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.05.2025 auf bis zu 4,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 13,60 Prozent Luft nach oben. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,78 EUR. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 23,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,080 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BVB (Borussia Dortmund) 0,060 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 5,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 132,67 Mio. EUR im Vergleich zu 154,41 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 14.11.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Experten taxieren den BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,090 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.11.2024BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
