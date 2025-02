BYD Aktie News: BYD bricht am Nachmittag ein

Kurs der BYD

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BYD. Das Papier von BYD gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,9 Prozent auf 47,85 USD abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 6,9 Prozent auf 47,85 USD. Die BYD-Aktie sank bis auf 47,10 USD. Bei 49,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ OTC-Handel. Zuletzt wurden via NASDAQ OTC 46.405 BYD-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,00 USD an. 8,67 Prozent Plus fehlen der BYD-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 23,35 USD fiel das Papier am 09.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BYD-Aktie 104,93 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,41 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,74 CNY.

Am 30.10.2024 lud BYD zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 4,35 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BYD 3,87 HKD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,65 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 214,39 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 172,00 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.03.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 13,52 CNY je Aktie aus.

