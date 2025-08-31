CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Dienstagmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 23,15 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 1,7 Prozent auf 23,15 EUR. Im Tief verlor die CANCOM SE-Aktie bis auf 23,15 EUR. Bei 23,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 28.449 CANCOM SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 31,65 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 26,86 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 20,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CANCOM SE-Aktie 14,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 1,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,15 EUR je CANCOM SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,20 EUR für die CANCOM SE-Aktie aus.

Am 12.08.2025 hat CANCOM SE die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei CANCOM SE ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,20 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,38 Prozent auf 393,24 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 394,74 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 12.11.2026.

In der CANCOM SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2028 1,85 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

