CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE tendiert am Mittwochmittag tiefer

Die Aktie von CANCOM SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 22,30 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CANCOM SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,9 Prozent auf 22,30 EUR. Die CANCOM SE-Aktie sank bis auf 22,25 EUR. Mit einem Wert von 22,55 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 10.419 CANCOM SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CANCOM SE-Aktie somit 29,54 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Abschläge von 8,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,02 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,80 EUR für die CANCOM SE-Aktie.

CANCOM SE veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CANCOM SE mit 0,29 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,82 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 410,55 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 440,60 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 12.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,09 EUR je CANCOM SE-Aktie.

