CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE bricht am Donnerstagvormittag nach oben aus
Die Aktie von CANCOM SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 8,3 Prozent im Plus bei 26,00 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 8,3 Prozent auf 26,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 26,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 15.658 Stück.
Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 21,73 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Abschläge von 21,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,20 EUR.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,95 Prozent zurück. Hier wurden 393,24 Mio. EUR gegenüber 422,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 30.03.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,913 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CANCOM SE-Aktie
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CANCOM SE von vor einem Jahr abgeworfen
TecDAX-Papier CANCOM SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CANCOM SE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Ausgewählte Hebelprodukte auf CANCOM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CANCOM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Cancom SE
Nachrichten zu CANCOM SE
Analysen zu CANCOM SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:36
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.2025
|CANCOM SE Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.2025
|CANCOM SE Kaufen
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|01.08.2025
|CANCOM SE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.2025
|CANCOM SE Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.11.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|11.08.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|12.05.2023
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|11.11.2022
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
|19.09.2022
|CANCOM SE Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CANCOM SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen