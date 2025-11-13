DAX24.326 -0,2%Est505.799 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,95 +2,4%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.336 +0,8%Euro1,1617 +0,2%Öl62,50 -0,3%Gold4.233 +0,9%
Aktienkurs aktuell

CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE bricht am Donnerstagvormittag nach oben aus

13.11.25 09:22 Uhr
CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE bricht am Donnerstagvormittag nach oben aus

Die Aktie von CANCOM SE zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die CANCOM SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 8,3 Prozent im Plus bei 26,00 EUR.

CANCOM SE
23,80 EUR 0,35 EUR 1,49%
Die CANCOM SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 8,3 Prozent auf 26,00 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CANCOM SE-Aktie bei 26,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 15.658 Stück.

Am 05.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,65 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CANCOM SE-Aktie derzeit noch 21,73 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.08.2025 bei 20,30 EUR. Abschläge von 21,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR an CANCOM SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,000 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CANCOM SE am 12.08.2025. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls 0,28 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,95 Prozent zurück. Hier wurden 393,24 Mio. EUR gegenüber 422,60 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 12.02.2026 dürfte CANCOM SE Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 30.03.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,913 EUR je Aktie in den CANCOM SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen