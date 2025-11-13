CANCOM SE Aktie News: CANCOM SE am Mittag höher

Blick auf CANCOM SE-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von CANCOM SE. Zuletzt sprang die CANCOM SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,8 Prozent auf 25,15 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:40 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,8 Prozent auf 25,15 EUR zu. In der Spitze legte die CANCOM SE-Aktie bis auf 26,25 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CANCOM SE-Aktien beläuft sich auf 72.111 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (31,65 EUR) erklomm das Papier am 05.06.2025. Gewinne von 25,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 20,30 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CANCOM SE-Aktie 19,28 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass CANCOM SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete CANCOM SE 1,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CANCOM SE-Aktie bei 29,20 EUR.

Am 12.08.2025 lud CANCOM SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,28 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 422,60 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 393,24 Mio. EUR.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von CANCOM SE wird am 12.02.2026 gerechnet. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte CANCOM SE möglicherweise am 30.03.2027 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,913 EUR je CANCOM SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

