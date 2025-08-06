Carl Zeiss Meditec bestätigt Ausblick nach neun Monaten
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigte der im MDAX und TecDAX notierte Konzern.
Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 1,9 Prozent auf knapp 550 Millionen Euro. Wechselkursbereinigt betrug das Wachstum 3,5 Prozent. Einer Stagnation im wesentlich größeren Segment Ophthalmology stand ein deutliches Wachstum um 10 Prozent im Segment Microsurgery gegenüber. Nach Regionen verzeichnete Amerika einen deutlichen Umsatzrückgang, während die Erlöse in EMEA und Asien-Pazifik zulegten.
In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 7,6 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) legte um 3,1 Prozent auf 175 Millionen Euro zu. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 168 Millionen Euro gerechnet. Die EBITA-Marge stieg auf 11,1 von 10,2 Prozent.
"Wir sind mit dem erzielten Wachstum in Summe zufrieden - insbesondere im dritten Quartal hatten wir durch negative Währungseffekte und die Einführung der US-Handelszölle mit Gegenwind zu kämpfen, konnten aber trotzdem organisches Wachstum wie auch Ergebniswachstum erzielen.", sagte der neue Vorstandschef Maximilian Foerst.
Der Konzern rechnet für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 weiter mit einem moderaten Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahreswert von 2,07 Milliarden Euro. Das EBITA soll im Vergleich zum Vorjahreswert von 249 Millionen Euro stabil bleiben oder leicht anziehen. Die Auswirkungen von US-Zöllen von 15 Prozent will Carl Zeiss über die Preise weitergeben. Ein weiteres Risiko für die Prognose sei eine weitere Abwertung des US-Dollar und asiatischer Währungen. Dieses sei nicht im Ausblick berücksichtigt.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/mgo/sha
(END) Dow Jones Newswires
August 07, 2025 02:14 ET (06:14 GMT)
Ausgewählte Hebelprodukte auf Carl Zeiss Meditec
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carl Zeiss Meditec
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|03.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.05.2025
|Carl Zeiss Meditec Outperform
|Bernstein Research
|14.05.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|09.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|27.06.2025
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|UBS AG
|29.05.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|09:16
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.05.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.05.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.2025
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Carl Zeiss Meditec AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen