Carl Zeiss Meditec bestätigt Ausblick nach neun Monaten

07.08.25 08:13 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
41,76 EUR -6,40 EUR -13,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Carl Zeiss Meditec hat in den ersten neun Monaten seines Geschäftsjahres Umsatz und operativen Gewinn gesteigert. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigte der im MDAX und TecDAX notierte Konzern.

Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 1,9 Prozent auf knapp 550 Millionen Euro. Wechselkursbereinigt betrug das Wachstum 3,5 Prozent. Einer Stagnation im wesentlich größeren Segment Ophthalmology stand ein deutliches Wachstum um 10 Prozent im Segment Microsurgery gegenüber. Nach Regionen verzeichnete Amerika einen deutlichen Umsatzrückgang, während die Erlöse in EMEA und Asien-Pazifik zulegten.

In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 7,6 Prozent auf 1,6 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITA) legte um 3,1 Prozent auf 175 Millionen Euro zu. Analysten hatten im Konsens von Visible Alpha mit 168 Millionen Euro gerechnet. Die EBITA-Marge stieg auf 11,1 von 10,2 Prozent.

"Wir sind mit dem erzielten Wachstum in Summe zufrieden - insbesondere im dritten Quartal hatten wir durch negative Währungseffekte und die Einführung der US-Handelszölle mit Gegenwind zu kämpfen, konnten aber trotzdem organisches Wachstum wie auch Ergebniswachstum erzielen.", sagte der neue Vorstandschef Maximilian Foerst.

Der Konzern rechnet für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 weiter mit einem moderaten Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahreswert von 2,07 Milliarden Euro. Das EBITA soll im Vergleich zum Vorjahreswert von 249 Millionen Euro stabil bleiben oder leicht anziehen. Die Auswirkungen von US-Zöllen von 15 Prozent will Carl Zeiss über die Preise weitergeben. Ein weiteres Risiko für die Prognose sei eine weitere Abwertung des US-Dollar und asiatischer Währungen. Dieses sei nicht im Ausblick berücksichtigt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2025 02:14 ET (06:14 GMT)

