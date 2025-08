Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Carl Zeiss Meditec im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Carl Zeiss Meditec konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 4,5 Prozent auf 48,32 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie konnte um 15:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,5 Prozent auf 48,32 EUR. In der Spitze gewann die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 48,50 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,76 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 69.107 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 72,20 EUR. Gewinne von 49,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,28 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Carl Zeiss Meditec-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,637 EUR. Analysten bewerten die Carl Zeiss Meditec-Aktie im Durchschnitt mit 61,25 EUR.

Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Carl Zeiss Meditec mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,92 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

