Profil
Notierung im Fokus

Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag nahe Vortagesschluss

23.10.25 09:22 Uhr
Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 47,36 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Carl Zeiss Meditec AG
47,24 EUR -0,38 EUR -0,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie bewegte sich um 09:05 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 47,36 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 47,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 47,16 EUR aus. Bei 47,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 1.265 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.03.2025 bei 71,65 EUR. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 33,90 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,52 EUR. Dieser Wert wurde am 09.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 14,44 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Carl Zeiss Meditec-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,695 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,77 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,77 Mio. EUR.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,72 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025Carl Zeiss Meditec OutperformBernstein Research
17.10.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
26.09.2025Carl Zeiss Meditec HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.09.2025Carl Zeiss Meditec Sector PerformRBC Capital Markets
12.09.2025Carl Zeiss Meditec UnderweightJP Morgan Chase & Co.
