AKTIEN-FLASH: Carl Zeiss Meditec nach Empfehlung an 21-Tage-Linie erholt
FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Carl Zeiss Meditec haben sich am Mittwoch nach einer Empfehlung etwas von ihrem Jahrestief erholt. Analyst Jonathon Unwin von Barclays hat die Papiere der Jenaer bei einem Kursziel von 52 Euro mit "Overweight" eingestuft. Sie kletterten daraufhin um bis zu 5,6 Prozent auf 43,26 Euro, nachdem sie tags zuvor mit 40,52 Euro zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit 2017 gefallen waren.
Die Kurserholung ebbte am Mittwoch im Bereich der 21-Tage-Linie jedoch schnell wieder ab und es blieb bis zum Mittag nur noch ein Kursplus von 3 Prozent.
Barclays-Experte Unwin setzt jedoch darauf, dass die Ergebnisentwicklung ihren Boden erreicht hat, und das Unternehmen in einer Branchenerholung von einer enormen Hebelwirkung profitiert. Denn das Unternehmen, das eine führende Rolle im Bereich Augenheilkunde und Refraktiver Chirurgie spiele, dürfte seine bis 2024 erzielten Marktanteilszuwächse weiter ausbauen. Unwin sieht sich mit seiner operativen Ergebnisschätzung für 2025/26 drei Prozent über dem Konsens. Im Optimalfall könnten es gar 14 Prozent werden, so der Experte./ag/jha/
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AG
Analysen zu Carl Zeiss Meditec AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:46
|Carl Zeiss Meditec Overweight
|Barclays Capital
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Hold
|Deutsche Bank AG
|11.08.2025
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
