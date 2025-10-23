Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 47,10 EUR.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,5 Prozent auf 47,10 EUR nach. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 46,60 EUR ab. Bei 47,16 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.133 Carl Zeiss Meditec-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 71,65 EUR erreichte der Titel am 20.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie somit 34,26 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,52 EUR am 09.09.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 13,97 Prozent wieder erreichen.

Carl Zeiss Meditec-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,695 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,50 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. In Sachen EPS wurden 0,38 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 289,77 Mio. EUR gelegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Carl Zeiss Meditec im Jahr 2025 1,72 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

