Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 42,46 EUR.
Die Carl Zeiss Meditec-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 42,46 EUR. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 40,72 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,38 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.763 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.
Bei 71,65 EUR markierte der Titel am 20.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Carl Zeiss Meditec-Aktie derzeit noch 68,75 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 09.09.2025 Kursverluste bis auf 40,52 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 4,57 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,693 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 51,61 EUR angegeben.
Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Carl Zeiss Meditec in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 289,77 Mio. EUR im Vergleich zu 289,77 Mio. EUR im Vorjahresquartal.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,72 EUR je Aktie belaufen.
