Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec tendiert am Mittag südwärts

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,9 Prozent auf 44,22 EUR nach.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,9 Prozent bei 44,22 EUR. In der Spitze fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 44,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 44,80 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 34.558 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (71,65 EUR) erklomm das Papier am 20.03.2025. Gewinne von 62,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR ab. Derzeit notiert die Carl Zeiss Meditec-Aktie damit 9,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Carl Zeiss Meditec-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 55,50 EUR.

Am 09.12.2016 lud Carl Zeiss Meditec zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2016 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,38 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,77 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,74 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie belaufen.

