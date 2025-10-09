Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Mittag mit Abschlägen

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 44,48 EUR nach.

Die Carl Zeiss Meditec-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,7 Prozent auf 44,48 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 44,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 15.472 Carl Zeiss Meditec-Aktien den Besitzer.

Bei 71,65 EUR markierte der Titel am 20.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 61,08 Prozent könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,52 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Carl Zeiss Meditec-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,686 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 55,50 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016. Das EPS lag bei 0,38 EUR. Im letzten Jahr hatte Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 289,77 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 289,77 Mio. EUR.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,74 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

