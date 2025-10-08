Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag leichter

Kurs der Carl Zeiss Meditec

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,3 Prozent auf 44,50 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die Carl Zeiss Meditec-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 44,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Carl Zeiss Meditec-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 44,48 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 44,80 EUR. Der Tagesumsatz der Carl Zeiss Meditec-Aktie belief sich zuletzt auf 1.181 Aktien.

Am 20.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 71,65 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 61,01 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,52 EUR am 09.09.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,94 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Carl Zeiss Meditec-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,686 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,50 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Das EPS wurde auf 0,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 0,38 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 289,77 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

