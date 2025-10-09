Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Vormittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 44,66 EUR ab.

Der Carl Zeiss Meditec-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 44,66 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bis auf 44,56 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.129 Carl Zeiss Meditec-Aktien umgesetzt.

Am 20.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 71,65 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 09.09.2025 auf bis zu 40,52 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie liegt somit 10,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Carl Zeiss Meditec-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,686 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 55,50 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2016 abgelaufenen Quartal legte Carl Zeiss Meditec am 09.12.2016 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,38 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Carl Zeiss Meditec hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 289,77 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 289,77 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,74 EUR je Carl Zeiss Meditec-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Carl Zeiss Meditec-Aktie

TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So schätzen die Analysten die Zukunft der Carl Zeiss Meditec-Aktie ein

Medizintechnik-Aktien unter Druck: Zollsorgen belasten Siemens Healthineers & Co.