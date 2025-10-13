Carl Zeiss Meditec Aktie News: Carl Zeiss Meditec am Montagnachmittag mit Kursfeuerwerk
Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 6,3 Prozent auf 45,44 EUR zu.
Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 6,3 Prozent auf 45,44 EUR zu. Kurzfristig markierte die Carl Zeiss Meditec-Aktie bei 45,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 43,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 80.416 Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.03.2025 bei 71,65 EUR. Mit einem Zuwachs von 57,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 40,52 EUR fiel das Papier am 09.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Verlust von 10,83 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,686 EUR. Im Vorjahr hatte Carl Zeiss Meditec 0,600 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Carl Zeiss Meditec-Aktie wird bei 55,50 EUR angegeben.
Carl Zeiss Meditec ließ sich am 09.12.2016 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Carl Zeiss Meditec hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,38 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 289,77 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Carl Zeiss Meditec 289,77 Mio. EUR umgesetzt.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Carl Zeiss Meditec einen Gewinn von 1,74 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
